Chi è il marito di Monica Guerritore Roberto Zaccaria | Legati dall’amore e non solo
Monica Guerritore è sposata da 13 anni con il compagno Roberto Zaccaria, noto politico e dirigente pubblico. In rare occasioni Monica Guerritore ha parlato del marito Roberto Zaccaria. L’attrice, infatti, ha rilasciato poche dichiarazioni in un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di Vanity Fair. «Da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono », aveva dichiarato l’attrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
