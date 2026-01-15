Chi è il ghiro il piccolo roditore simbolo del sonno profondo

Il ghiro (Glis glis) è un piccolo roditore presente nei boschi italiani, noto per il suo lungo periodo di letargo che può arrivare fino a 6-7 mesi. Questo animale rappresenta il simbolo del sonno profondo, grazie alle sue abitudini di riposo prolungate. La sua presenza è importante per l'ecosistema, contribuendo alla biodiversità delle aree forestali.

