Chi è il criceto panda il piccolo roditore dal mantello bianco e nero

Il criceto “panda” è una variante del criceto dorato caratterizzata da un mantello bianco e nero. Questa particolare colorazione si è sviluppata in cattività attraverso processi di selezione e allevamento. Conosciuto anche come “criceto panda”, rappresenta una scelta popolare tra gli appassionati di roditori per il suo aspetto distintivo e il suo carattere generalmente tranquillo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.