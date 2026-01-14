Chi è il criceto panda il piccolo roditore dal mantello bianco e nero
Il criceto “panda” è una variante del criceto dorato caratterizzata da un mantello bianco e nero. Questa particolare colorazione si è sviluppata in cattività attraverso processi di selezione e allevamento. Conosciuto anche come “criceto panda”, rappresenta una scelta popolare tra gli appassionati di roditori per il suo aspetto distintivo e il suo carattere generalmente tranquillo.
