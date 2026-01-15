Chi è Erfan Soltani il primo iraniano condannato a morte per le proteste degli scorsi giorni | ha solo 26 anni

Erfan Soltani, 26 anni, residente a Fardis vicino a Teheran, è il primo iraniano condannato a morte in relazione alle recenti proteste. Gestisce un negozio di abbigliamento e, secondo la famiglia, non ha mai partecipato attivamente a movimenti politici. La sua condanna ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le tensioni nel paese e le conseguenze delle repressioni sui giovani coinvolti nelle manifestazioni.

Erfan Soltani ha 26 anni e vive a Fardis, una cittadina appena a ovest di Teheran. Gestisce un negozio di abbigliamento e, secondo i suoi familiari, non è mai stato un attivista politico organizzato. Tuttavia, l’8 gennaio scorso la sua vita è cambiata radicalmente quando le autorità iraniane lo hanno arrestato nella sua abitazione, accusandolo di aver partecipato alle proteste antigovernative che stanno scuotendo l’Iran. La vicenda di Soltani rappresenta un caso emblematico della brutalità con cui il regime iraniano sta reprimendo il movimento di protesta esploso a fine dicembre 2025. Inizialmente scatenate dal crollo della valuta nazionale e dall’impennata del costo della vita, le manifestazioni si sono rapidamente trasformate in una richiesta di cambiamento politico, diffondendosi in tutte le 31 province del paese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

