Chi è Erfan Soltani il primo iraniano condannato a morte per le proteste degli scorsi giorni | ha solo 26 anni

Erfan Soltani, 26 anni, residente a Fardis vicino a Teheran, è il primo iraniano condannato a morte in relazione alle recenti proteste. Gestisce un negozio di abbigliamento e, secondo la famiglia, non ha mai partecipato attivamente a movimenti politici. La sua condanna ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le tensioni nel paese e le conseguenze delle repressioni sui giovani coinvolti nelle manifestazioni.

Erfan Soltani ha 26 anni e vive a Fardis, una cittadina appena a ovest di Teheran. Gestisce un negozio di abbigliamento e, secondo i suoi familiari, non è mai stato un attivista politico organizzato. Tuttavia, l'8 gennaio scorso la sua vita è cambiata radicalmente quando le autorità iraniane lo hanno arrestato nella sua abitazione, accusandolo di aver partecipato alle proteste antigovernative che stanno scuotendo l'Iran. La vicenda di Soltani rappresenta un caso emblematico della brutalità con cui il regime iraniano sta reprimendo il movimento di protesta esploso a fine dicembre 2025. Inizialmente scatenate dal crollo della valuta nazionale e dall'impennata del costo della vita, le manifestazioni si sono rapidamente trasformate in una richiesta di cambiamento politico, diffondendosi in tutte le 31 province del paese.

Iran, Erfan Soltani: chi è il primo manifestante condannato a morte - Arrestato dalle autorità iraniane la scorsa settimana, il 26enne sarebbe stato condannato “con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni” dopo essere stato coinvolto nelle proteste ... tg24.sky.it

A 26 anni Erfan Soltani sarà impiccato dal sanguinario regime iraniano: questo è il prezzo da pagare per la libertà - Sono ore di angoscia per il giovane Erfan Soltani, arrestato in Iran durante le proteste che infiammano il Paese. greenme.it

Sarebbe prevista già oggi l'impiccaggione del 26enne Erfan Soltani. La spietata repressione per gli analisti è orchestrata e condotta direttamente dai pasdaran. Trump: "Agiremo con molta forza se faranno una cosa del genere". Rubio però per ora parla di "ris facebook

#Erfan Soltani, 26 anni, sarà giustiziato. È il primo manifestante condannato a morte. L’esecuzione è fissata per mercoledì. La famiglia lo ha appreso oggi durante un incontro nel carcere di #Karaj, vicino #Teheran, e ha subito avvertito gli attivisti per i diritti um x.com

