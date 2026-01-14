Erfan Soltani è il primo manifestante condannato a morte in Iran per aver partecipato alla cosiddetta

Roma, 14 gennaio 2026 – L’ Iran in subbuglio si è trasformato in una vera e propria macchina di morte. Secondo un rapporto dell’ONG Iran Human Right s, almeno 2600 manifestanti sono stati uccisi durante le proteste, anche se il bilancio resta difficile da verificare a causa del blocco quasi totale di Internet nel Paese. Non che il regime sia intenzionato ad allentare la repressione: le organizzazioni per i diritti umani denunciano che oggi avverrà la prima esecuzione ufficiale ed extragiudiziale di un manifestante che ha preso parte alle proteste. Il prigioniero si chiama Erfan Soltani e sarà giustiziato per impiccagione in giornata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Erfan Soltani: il primo manifestante condannato a morte in Iran per la “Guerra contro Dio”

Leggi anche: “I nemici di Dio vanno impiccati”. Così Erfan, giovane leader della protesta in Iran, rischia la pena di morte

Leggi anche: Iran, manifestante usa un lanciafiamme contro gli agenti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chi è Erfan Soltani: il primo manifestante condannato a morte in Iran per la “Guerra contro Dio” - Le organizzazioni per i diritti umani parlano di un quadro drammatico in Iran: l’esecuzione di Erfan Soltani potrebbe essere la prima di una serie contro i manifestanti, mentre le vittime delle protes ... quotidiano.net