Chi è Erfan Soltani | il primo manifestante condannato a morte in Iran per la Guerra contro Dio
Erfan Soltani è il primo manifestante condannato a morte in Iran per aver partecipato alla cosiddetta
Roma, 14 gennaio 2026 – L’ Iran in subbuglio si è trasformato in una vera e propria macchina di morte. Secondo un rapporto dell’ONG Iran Human Right s, almeno 2600 manifestanti sono stati uccisi durante le proteste, anche se il bilancio resta difficile da verificare a causa del blocco quasi totale di Internet nel Paese. Non che il regime sia intenzionato ad allentare la repressione: le organizzazioni per i diritti umani denunciano che oggi avverrà la prima esecuzione ufficiale ed extragiudiziale di un manifestante che ha preso parte alle proteste. Il prigioniero si chiama Erfan Soltani e sarà giustiziato per impiccagione in giornata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
