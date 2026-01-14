Il caso Erfan Soltani condannato a morte in Iran per il reato di inimicizia contro Dio | ecco cosa rischia chi partecipa alle proteste in queste ore

Il caso di Erfan Soltani, condannato a morte in Iran per “inimicizia contro Dio” (moharebeh), evidenzia le conseguenze legali per chi prende parte alle recenti proteste. Accusato di aver partecipato agli eventi di protesta, il giovane ventiseienne rischia ora la pena capitale. Questa situazione solleva interrogativi sulla repressione politica e sui diritti umani nel paese.

Accusato di moharebeh per aver partecipato alle proteste, il giovane ventiseienne sarebbe stato condannato a morte. Un'accusa prevista dal Codice Penale Islamico che, nelle recenti repressioni, viene usata per colpire il dissenso politico Erfan Soltani è uno dei nomi più cercati online nelle.

Iran, Erfan Soltani: chi è il primo manifestante condannato a morte - Arrestato dalle autorità iraniane la scorsa settimana, il 26enne sarebbe stato condannato “con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni” dopo essere stato coinvolto nelle proteste ... tg24.sky.it

Iran, il manifestante Erfan Soltani condannato a morte: rischia l'esecuzione oggi - "Con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni, il tribunale ha emesso una condanna a morte", ha detto il parente, aggiungendo che alla famiglia è stato comunicato che l'esecuzione ... tg.la7.it

Il caso Erfan Soltani condannato a morte in Iran per il reato di “inimicizia contro Dio”: ecco cosa rischia chi partecipa alle proteste in queste ore x.com

Iran, un giovane manifestante rischia la morte: il caso Erfan Erfan è un giovane che non ha accettato di voltarsi dall’altra parte. Sapeva di essere sorvegliato, lo aveva confidato alla sua famiglia. Sapeva che ogni movimento veniva osservato, che esporsi signifi facebook

