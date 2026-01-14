Chi sono i cinque arrestati a Massa | terremoto giudiziario Certificati di invalidità falsi in cambio di soldi

Il 14 gennaio 2026, Massa è stata colpita da un’indagine che ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte in un giro di certificati di invalidità falsi, scambiati per denaro. L’evento rappresenta un importante intervento delle forze dell’ordine contro frodi e illegalità nel settore sanitario, suscitando attenzione e preoccupazione tra la comunità locale e le autorità.

Massa, 14 gennaio 2026 – Un vero e proprio terrremoto giudiziario. Che lascia sconvolta la città di Massa. Le accuse sono gravi: ci sarebbero stati dei favoritismi nell'emissione di certificati di invalidità. Certificati che danno il diritto a una serie di agevolazioni, come è noto. Pratiche mediche alterate, secondo la procura, dietro il pagamento di denaro. Accuse che sono da verificare, ma che intanto hanno portato all'arresto di cinque persone, tra cui un medico legale e un consigliere comunale massesi. Un'indagine che inizia nel dicembre del 2024. Viene raccolta una serie di elementi. Poi appunto, l'emissione delle custodie cautelari.

Massa, smantellato sistema di favoritismi per invalidità civili: 5 indagati tra arresti e domiciliari. Il video - Carabinieri scoprono a Massa scambi illeciti per ottenere invalidità civili e benefici in cambio di denaro. tg.la7.it

Massa, blitz dei carabinieri in Comune: cinque arresti, indagini sulle invalidità civili - Cinque persone, tra cui un medico legale, per presunti favoritismi nell’emissione di permessi e agevolazioni per le invalidità civili. msn.com

