Scoperto in giro con un coltello a serramanico | denunciato dai Carabinieri

Ravennatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un servizio preventivo di controllo del territorio, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Faenza hanno fermato e denunciato in stato di libertà un uomo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo infatti, uo uomo di origine tunisina con diversi precedenti alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

