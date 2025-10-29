Ostia in auto con un coltello a serramanico e la ketamina | denunciato
Ostia, 29 ottobre 2025 – Era stato inizialmente trovato senza patente, in quanto mai conseguita, il conducente di una Peugeot 208, 34enne cileno, fermato da una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale durante uno dei consueti posti di controllo sul litorale romano. Nel corso delle procedure di verbalizzazione, l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento particolarmente nervoso, inducendo cosi gli agenti ad eseguire ulteriori verifiche, che hanno portato al rinvenimento di un coltello a serramanico e una bustina contenente una polvere rosa, una sostanza stupefacente risultata essere ketamina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Furti alle auto in sosta sul Lungomare di Ostia, a segno un nuovo colpo ai danni di un fotografo professionista che lancia un accorato appello per recuperare l'attrezzatura rubata Vai su Facebook
Ostia Antica, albero crolla su un'auto: illesi conducente e passeggero https://ift.tt/JfgY1OI - X Vai su X
Nasconde 2 escavatori rubati nel rimorchio, in cabina del Tir trovato anche un coltello a serramanico: denunciato un 29enne bosniaco - Un camionista 29enne bosniaco è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di due mini escavatori che aveva rubato ... Scrive msn.com
Ladro maldestro: vuole rubare l'auto ma il proprietario lo blocca - L'uomo, un 39enne italiano, si trovava a Ostia quando si è messo ad armeggiare intorno a un veicolo. Segnala romatoday.it