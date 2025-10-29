Ostia in auto con un coltello a serramanico e la ketamina | denunciato

Ostia, 29 ottobre 2025 – Era stato inizialmente trovato senza patente, in quanto mai conseguita, il conducente di una Peugeot 208, 34enne cileno, fermato da una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale durante uno dei consueti posti di controllo sul litorale romano. Nel corso delle procedure di verbalizzazione, l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento particolarmente nervoso, inducendo cosi gli agenti ad eseguire ulteriori verifiche, che hanno portato al rinvenimento di un coltello a serramanico e una bustina contenente una polvere rosa, una sostanza stupefacente risultata essere ketamina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it