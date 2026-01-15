Centro di Marechiaro e i Poli territoriali per le famiglie ecco i bandi

Il Comune di Napoli ha avviato due bandi rivolti ai Poli territoriali e al Centro di Marechiaro, con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati a bambini, adolescenti e famiglie. Questi interventi rappresentano un passo importante nel rafforzamento delle politiche di tutela e promozione del benessere minorile, contribuendo a garantire un sostegno più efficace alle esigenze delle comunità locali.

Il Comune di Napoli rafforza in modo significativo il sistema cittadino dei servizi dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, avviando due importanti procedure di gara che segnano un passo avanti nelle politiche di tutela e promozione del benessere minorile. Da un lato prende avvio la gara per la gestione del Centro polifunzionale per minorenni "San Francesco d'Assisi " di Marechiaro, uno dei presìdi educativi più rilevanti della città. L'affidamento, della durata biennale e con un importo a base d'asta di € 466.653,00, riguarda attività aggregative, laboratoriali e di animazione rivolte a bambini e ragazzi.

