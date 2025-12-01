Vicepresidente Colla, può raccontare qual è il suo rapporto con i quotidiani e, in particolare, con il Resto del Carlino? "Chi fa politica deve avere grande rispetto per la stampa. La libertà di stampa è indice di democrazia ed è un fatto costituzionale. Oggi, invece, nello scenario geopolitico vedo un tratto autarchico che mal sopporta la libertà di stampa. Il rapporto con i media di questa regione è fluido e rispettoso dei ruoli e nella mia rassegna stampa il Carlino non manca mai. Fa informazione nel merito che permette di capire tutte le dinamiche territoriali, guardando anche al futuro. Questo per la Regione è fondamentale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regione, il vicepresidente Colla: "Basta bandi, il modello per Ferrara è quello dei progetti territoriali"