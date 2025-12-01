Regione il vicepresidente Colla | Basta bandi il modello per Ferrara è quello dei progetti territoriali

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vicepresidente Colla, può raccontare qual è il suo rapporto con i quotidiani e, in particolare, con il Resto del Carlino? "Chi fa politica deve avere grande rispetto per la stampa. La libertà di stampa è indice di democrazia ed è un fatto costituzionale. Oggi, invece, nello scenario geopolitico vedo un tratto autarchico che mal sopporta la libertà di stampa. Il rapporto con i media di questa regione è fluido e rispettoso dei ruoli e nella mia rassegna stampa il Carlino non manca mai. Fa informazione nel merito che permette di capire tutte le dinamiche territoriali, guardando anche al futuro. Questo per la Regione è fondamentale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

regione il vicepresidente colla basta bandi il modello per ferrara 232 quello dei progetti territoriali

© Ilrestodelcarlino.it - Regione, il vicepresidente Colla: "Basta bandi, il modello per Ferrara è quello dei progetti territoriali"

Argomenti simili trattati di recente

La Regione Lazio al Maker Faire Rome – The European Edition 2025 - Vicepresidente Angelilli: «Il Lazio ha tutti i requisiti e le potenzialità per diventare un hub europeo ... Come scrive regione.lazio.it

Regione Lombardia, pacchetto di misure per sostenere imprese/ Ecco bandi, concorsi e fondi per lo sviluppo - Come Regione Lombardia sostiene imprese: ecco pacchetto di misure tra bandi e concorsi, fondi e finanziamenti per favorire sviluppo e attrarre investimenti Regione Lombardia conferma il sostegno alle ... Da ilsussidiario.net

Dalle api al Made in Italy, i bandi della Regione per le scuole - Dalle api alla celebrazione del Made in Italy e al rafforzamento del concetto di legalità: la Regione Piemonte presenta il nuovo piano per l'offerta formativa negli istituti scolastici. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Vicepresidente Basta Bandi