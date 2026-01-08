Musica in Casa | arriva Marechiaro Marechiaro omaggio a Salvatore Di Giacomo

Musica in Casa presenta Marechiaro, un concerto dedicato a Salvatore Di Giacomo, poeta e figura centrale della cultura napoletana. L’evento rende omaggio alle sue parole, simbolo di emozioni e identità partenopea, attraverso interpretazioni musicali che ne esaltano il patrimonio letterario e culturale. Un’occasione per riscoprire l’eredità di Di Giacomo e la bellezza della tradizione napoletana.

Marechiaro, marechiaro – Omaggio a Salvatore Di Giacomo: un concerto omaggio a Salvatore Di Giacomo, grande poeta e anima profonda della cultura napoletana, le cui parole hanno dato voce all’amore, alla nostalgia e alla vita quotidiana di Napoli.Attraverso versi immortali e melodie che hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

