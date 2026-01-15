Centri estivi Comune fa chiarezza | Nessuna ritorsione pagamento bloccato per documentazione incompleta

Il Comune di Teverola chiarisce la gestione dei Centri Estivi 2025, affidati all’ODV SÌ Teverola. Si precisa che il pagamento è stato temporaneamente sospeso a causa di documentazione incompleta e non si tratta di ritorsioni. L’amministrazione comunale ribadisce il suo impegno a garantire trasparenza e correttezza nel procedimento, mantenendo aperto il dialogo con i soggetti coinvolti.

Il omune di Teverola interviene ufficialmente per chiarire la vicenda relativa al servizio dei CentriEstivi 2025, affidato all’ODV SÌ Teverola, finita al centro di un acceso dibattito pubblico e di ripetute accuse rivolte all’amministrazione comunale.Il servizio, regolarmente affidato a seguito di procedura amministrativa e finanziato con fondi pubblici, si è concluso nei tempi previsti. Al termine delle attività, l’associazione affidataria ha presentato richiesta di liquidazione, corredata da documentazione che, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, è risultata incompleta e non conforme alle regole di rendicontazione previste per l’utilizzo di risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

