Centri estivi dal Comune aiuti a 234 famiglie

Un impegno di circa 60mila euro, che ha permesso a 234 famiglie di ottenere un aiuto per i centri estivi dei loro figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni e dei disabili gravissimi. In questi giorni l’amministrazione comunale ha liquidato le somme relative ai voucher assegnati ai beneficiari che avevano risposto all’avviso pubblico. "Questo intervento – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è un punto fermo della nostra amministrazione, perché sappiamo quanto sia importante per i ragazzi trascorrere il periodo estivo in serenità e quanto le famiglie abbiano bisogno di sostegno per sostenere i costi dei centri estivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi, dal Comune aiuti a 234 famiglie

News recenti che potrebbero piacerti

Graduatoria provvisoria contributo regionale centri estivi 2025 È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al contributo regionale per la frequenza ai centri estivi. Sul sito dell’Unione della Romagna Faentina è disponibile la determinazione con l’ele - facebook.com Vai su Facebook

Centri estivi, dal Comune aiuti a 234 famiglie - Un impegno di circa 60mila euro, che ha permesso a 234 famiglie di ottenere un aiuto per i centri estivi dei loro figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni e dei disabili gravissimi. Si legge su msn.com

Centri estivi, il Comune convoca le associazioni - L’idea dell’amministrazione è quella di confermare il modello degli anni passati che bene ha funzionato, prime risposte positive "I progetti di successo vanno riprodotti. Riporta ilrestodelcarlino.it

Pd, sos centri estivi, servono più risorse e aiuti ai Comuini - "Abbiamo superato il record di 100 decreti legge e questo governo ignora un tema che riguarda milioni di famiglie: garantire supporto quando le scuole chiudono. Riporta ansa.it