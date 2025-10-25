Centri estivi per minori dal Comune contributi alle famiglie | come accedere alla misura

Un contributo economico a rimborso sarà erogato alle famiglie reggine per la frequenza dei minori ai centri estivi attivi sul territorio.Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un apposito avviso, che riguarda la fruizione di centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

: ? Il Comune di Bastiglia ha aderito al progetto di sostegno regionale per i centri estivi 2025, promosso dall’Unione dei Comuni del Sorbara. Grazie ai fondi - facebook.com Vai su Facebook

Matera, approvata la graduatoria definitiva per il potenziamento dei servizi socio-educativi, dei centri estivi e delle attività per minori per l’annualità 2025 - Il Comune di Matera ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse, finanziabili e non finanziabili, e ha avviato la liquidazione del contributo previsto per il potenziamento dei servizi ... Come scrive oltrefreepress.com

Centri estivi, il Comune rimborsa le spese a famiglie e parrocchie: disponibili 66mila euro - Nasce con questo spirito l’avviso lanciato dal Comune di Viterbo che mira a rimborsare le spese sostenute per la partecipazione ai centri ... Si legge su ilmessaggero.it

Al via i centri estivi del Comune di Este con assistenza specifica ai minori con disabilità - "Le famiglie residenti che avessero la necessità di richiedere un Operatore socio sanitario (Oss) per il proprio figlio iscritto a un centro ricreativo estivo organizzato nel territorio del ... Come scrive superabile.it