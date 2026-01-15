C’è chi dice no | i repubblicani contro i piani di Trump sulla Groenlandia

Da lettera43.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione della Groenlandia ha suscitato divisioni tra i repubblicani e Donald Trump, che ha sostenuto piani di investimento nell’isola. Dopo il fallimento di un vertice diplomatico a Washington, si intensificano le tensioni tra la Casa Bianca e alcuni alleati europei, come Francia, Svezia e Danimarca, che stanno inviando personale sull’isola per monitorare la situazione. La vicenda evidenzia le divergenze politiche e strategiche riguardo alla gestione della regione artica.

Sulla Groenlandia Donald Trump non vuole sentire ragioni. Un’ostinazione che, dopo il fallimento del vertice ‘diplomatico’ a Washington, agita non solo l’Europa – Francia, Svezia e Danimarca stanno inviando uomini sull’isola – ma anche il Partito repubblicano. Al Senato il Gop sta cercando di bloccare le mire espansionistiche del presidente, che prevedono come extrema ratio l’intervento militare. Secondo molti esponenti repubblicani, l’occupazione dell’isola artica da un lato minerebbe l’esistenza stessa della Nato dall’altro indebolirebbe l’Ucraina concedendo un vantaggio enorme alla Russia.  I ministri degli Esteri della Danimarca e della Groenlandia, Lars Loekke Rasmussen e Vivian Motzfeldt (a sinistra) alla Casa Bianca (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

c8217232 chi dice no i repubblicani contro i piani di trump sulla groenlandia

© Lettera43.it - C’è chi dice no: i repubblicani contro i piani di Trump sulla Groenlandia

Leggi anche: Nicolas Maduro in tribunale, le accuse di narcotraffico: chi è l’avvocato d’ufficio che lo difende. Londra e Ue contro Trump sulla Groenlandia – La diretta

Leggi anche: File Epstein, Trump cambia linea e dice ai Repubblicani di votare per pubblicarli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Come gli USA potrebbero prendersi la Groenlandia dalla Danimarca: tutte le ipotesi

Video Come gli USA potrebbero prendersi la Groenlandia dalla Danimarca: tutte le ipotesi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.