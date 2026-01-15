C’è chi dice no | i repubblicani contro i piani di Trump sulla Groenlandia

La questione della Groenlandia ha suscitato divisioni tra i repubblicani e Donald Trump, che ha sostenuto piani di investimento nell’isola. Dopo il fallimento di un vertice diplomatico a Washington, si intensificano le tensioni tra la Casa Bianca e alcuni alleati europei, come Francia, Svezia e Danimarca, che stanno inviando personale sull’isola per monitorare la situazione. La vicenda evidenzia le divergenze politiche e strategiche riguardo alla gestione della regione artica.

