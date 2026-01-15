C’è chi dice no | i repubblicani contro i piani di Trump sulla Groenlandia
La questione della Groenlandia ha suscitato divisioni tra i repubblicani e Donald Trump, che ha sostenuto piani di investimento nell’isola. Dopo il fallimento di un vertice diplomatico a Washington, si intensificano le tensioni tra la Casa Bianca e alcuni alleati europei, come Francia, Svezia e Danimarca, che stanno inviando personale sull’isola per monitorare la situazione. La vicenda evidenzia le divergenze politiche e strategiche riguardo alla gestione della regione artica.
Sulla Groenlandia Donald Trump non vuole sentire ragioni. Un’ostinazione che, dopo il fallimento del vertice ‘diplomatico’ a Washington, agita non solo l’Europa – Francia, Svezia e Danimarca stanno inviando uomini sull’isola – ma anche il Partito repubblicano. Al Senato il Gop sta cercando di bloccare le mire espansionistiche del presidente, che prevedono come extrema ratio l’intervento militare. Secondo molti esponenti repubblicani, l’occupazione dell’isola artica da un lato minerebbe l’esistenza stessa della Nato dall’altro indebolirebbe l’Ucraina concedendo un vantaggio enorme alla Russia. I ministri degli Esteri della Danimarca e della Groenlandia, Lars Loekke Rasmussen e Vivian Motzfeldt (a sinistra) alla Casa Bianca (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
