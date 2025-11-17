File Epstein Trump cambia linea e dice ai Repubblicani di votare per pubblicarli

Travolto dalle pressioni sempre più forti nel suo stesso partito, Donald Trump ha compiuto una brusca giravolta sui file del caso Epstein: una mossa di puro damage control per evitare che i repubblicani alla Camera votassero comunque per pubblicarli, spaccando il partito. Il presidente, che fino a pochi giorni fa ostacolava la diffusione dei documenti, ha invitato i deputati repubblicani a sostenere la proposta dopo aver capito che molti di loro erano pronti a schierarsi con i democratici. Solo la scorsa settimana aveva invitato nella Situation Room i suoi parlamentari intenzionati a votare per la pubblicazione dei file, nel tentativo di fare pressione affinché cambiassero idea. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - File Epstein, Trump cambia linea e dice ai Repubblicani di votare per pubblicarli

