Caso Regeni sospeso il processo per l'omicidio del ricercatore | che cosa succede ora

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospeso il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte di Assise di Roma ha accolto la richiesta dei legali degli 007 egiziani, rinviando gli atti alla Consulta. Ora i giudici costituzionali dovranno pronunciarsi sulla questione di costituzionalità della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso regeni sospeso processoCaso Regeni, sospeso il processo per l’omicidio del ricercatore: che cosa succede ora - Sospeso il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016 ... Secondo fanpage.it

Caso Giulio Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costi ... Segnala tg24.sky.it

caso regeni sospeso processoSospeso il processo per la morte di Giulio Regeni: atti alla Consulta. Gli 007 egiziani bloccano tutto con un ricorso sul diritto di difesa - La Prima Corte di Assise accoglie il ricorso dei 007 egiziani su gratuità del patrocinio per i consulenti tecnici ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Regeni Sospeso Processo