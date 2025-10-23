Caso Regeni sospeso il processo per l'omicidio del ricercatore | che cosa succede ora
Sospeso il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte di Assise di Roma ha accolto la richiesta dei legali degli 007 egiziani, rinviando gli atti alla Consulta. Ora i giudici costituzionali dovranno pronunciarsi sulla questione di costituzionalità della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
