Caso Mandragora l' Udinese patteggia Multe per club e dirigenti

La vicenda legata al trasferimento di Rolando Mandragora dall'Udinese alla Juventus nel 2018 e il successivo ritorno in banchina alla Juventus nel 2020 si conclude con un patteggiamento. L'Udinese e i suoi dirigenti hanno ricevuto multe, segnando una risoluzione ufficiale della questione. Questo caso evidenzia le implicazioni legali e regolamentari nel calcio professionistico italiano.

Le indagini federali hanno appurato che l'andirivieni del centrocampista tra i friulani e la Juventus, tra 2018 e il 2020, aveva come scopo solamente l'ottenimento di benefici fiscali nei bilanci a favore dell'Udinese È arrivata alla conclusione la vicenda legata al trasferimento di Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997, dalla Juventus all'Udinese, avvenuto nel 2018, e poi di nuovo tornato alla Vecchia Signora nel 2020. Il cambio di casacca del calciatore, oggi in forza alla Fiorentina, era finito sotto i riflettori della Figc per una presunta plusvalenza fittizia: dalle indagini della procura federale, infatti, era emerso che le due squadre avevano stretto un accordo inserendo un obbligo irrevocabile di riacquisto a carico della Juventus, concordato con l’Udinese, ma mai dichiarato nei moduli federali, con l'obbiettivo presunto, per l'Udinese, di ottenere benefici contabili e fiscali nei bilanci chiusi tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Caso plusvalenza Mandragora, l’Udinese patteggia: multa da 10mila euro

Leggi anche: Caso Mandragora, deferimento FIGC per l’Udinese: il club si dice sorpreso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tutto il calcio in; Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa. Marca: “vergogna” Sconfitta per 3-2 con gol all'ultimo secondo. Marca attacca Florentino: “Xabi licenziato per acclamazione personale, che non è popolare, nel pian; NEWS - L'Udinese patteggia per il caso Mandragora, multe per club e dirigenti.

Calcio: Udinese patteggia sul caso Mandragora, multe per club e dirigenti - L'Udinese patteggia per il caso plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora. ansa.it