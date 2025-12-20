Caso Mandragora deferimento FIGC per l’Udinese | il club si dice sorpreso

La vicenda delle plusvalenze coinvolge l'Udinese, che nella serata di venerdì 19 dicembre ha ricevuto un deferimento ufficiale dalla Procura Federale della FIGC, insieme a due suoi dirigenti, Stefano Campoccia e Franco Collavino. L'inchiesta, che prosegue da diversi anni, continua a generare ripercussioni sul club. L'Udinese si dichiara sorpresa e si riserva di valutare i prossimi sviluppi.

L’inchiesta sulle plusvalenze continua a produrre effetti, anche a distanza di anni. Nella serata di venerdì 19 dicembre la Procura Federale della FIGC ha notificato un deferimento ufficiale all’ Udinese, chiamando in causa anche due suoi dirigenti: Stefano Campoccia e Franco Collavino. Al centro della vicenda c’è l’operazione che nel 2018 portò Rolando Mandragora dalla Juventus al club friulano, un trasferimento che oggi viene riletto sotto una nuova luce contabile e regolamentare. L’operazione del 2018 torna sotto la lente. I fatti risalgono a sei anni fa, ma la loro eco non si è mai davvero spenta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

