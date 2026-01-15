Caso plusvalenza Mandragora l’Udinese patteggia | multa da 10mila euro

L’Udinese ha optato per il patteggiamento in merito alla questione delle plusvalenze relative al trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus nel 2018. La società ha concordato una multa di 10.000 euro, chiudendo così la questione legata alla gestione finanziaria dell’operazione. Questa decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sulle operazioni di mercato e delle questioni amministrative legate alle plusvalenze nel calcio professionistico.

L’Udinese ha deciso di patteggiare sul trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus all’Udinese nel 2018. La decisione è stata depositata ieri, 14 gennaio 2026, a seguito di un deferimento della Procura Federale di un mese fa. L’Udinese patteggia per il caso Mandragora. Come riportato da Calcio e Finanza: Al centro della vicenda c’è la struttura dell’operazione con cui Mandragora passò dalla Juventus all’Udinese. Nei documenti ufficiali depositati presso la Lega Serie A, la cessione veniva accompagnata da un diritto di opzione in favore del club bianconero per il riacquisto del calciatore nella stagione 202021, a fronte di un importo prefissato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caso plusvalenza Mandragora, l’Udinese patteggia: multa da 10mila euro Leggi anche: Caso plusvalenza Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell'Udinese Leggi anche: Plusvalenza Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per il caso di Udinese e Juve: fissata la nuova data per l’udienza. Ultimissime La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caso Mandragora, solo multe per la plusvalenza: nessuna inibizione - Caso Mandragora, solo multe per la plusvalenza: nessuna inibizione Patteggiamento al Tribunale federale nazionale per l’operazione Udinese- tuttojuve.com

