Caso Hannoun le interrogazioni dell' opposizione e le risposte della Ferdinandi | Mai conosciuto né avuto alcun rapporto diretto o indiretto

Il caso Hannoun è al centro del dibattito nel consiglio comunale di Perugia, con due interrogazioni presentate dall'opposizione e le risposte della sindaca Vittoria Ferdinandi. Le questioni riguardano eventuali rapporti tra la sindaca e Hannoun, ai quali Ferdinandi ha risposto di non aver mai avuto alcun rapporto diretto o indiretto. La discussione si inserisce nel contesto delle verifiche sulla trasparenza e sulla gestione amministrativa del Comune.

