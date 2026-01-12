Caso Hannoun le interrogazioni dell' opposizione e le risposte della Ferdinandi | Mai conosciuto né avuto alcun rapporto diretto o indiretto
Il caso Hannoun è al centro del dibattito nel consiglio comunale di Perugia, con due interrogazioni presentate dall'opposizione e le risposte della sindaca Vittoria Ferdinandi. Le questioni riguardano eventuali rapporti tra la sindaca e Hannoun, ai quali Ferdinandi ha risposto di non aver mai avuto alcun rapporto diretto o indiretto. La discussione si inserisce nel contesto delle verifiche sulla trasparenza e sulla gestione amministrativa del Comune.
Il ‘caso Hannoun’ approda in consiglio comunale a Perugia. Due interrogazioni dell'opposizione e due risposte della sindaca Vittoria Ferdinandi. La prima, illustrata a nome del centrodestra da Chiara Calzoni (Perugia Civica), ha chiesto alla prima cittadina di Perugia della manifestazione pro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Caso Hannoun, Ferdinandi: "Mai avuto rapporti. Pronta a querelare. Rivendico mio impegno per i diritti"
Leggi anche: La Salis prepara le barricate sul caso Hannoun: "Mai avuto contatti, querelo"
Caso Hannoun, interrogazioni in Consiglio: la sindaca chiarisce; Caso Hannoun, centrodestra replica: Interrogazioni legittime. Rischio bavaglio nel minacciar querele; Ferdinandi risponde all'opposizione sul caso Hannoun: Nessun tipo di rapporto. La giustizia non si piega alla propaganda; Perugia, il caso Hannoun scatena la lite. La sindaca: “Mai conosciuto”. E dà mandato ai legali per le querele.
Caso Hannoun, le interrogazioni dell'opposizione e le risposte della Ferdinandi: "Mai conosciuto né avuto alcun rapporto diretto o indiretto" - La controrisposta del Pd: "Difendere la Pace non è appoggiare il terrorismo". perugiatoday.it
La mia nota politica sulla conf. stampa @GiorgiaMeloni. Ignorato dalle opposizioni monito della premier su "sottovalutazione" "ambiguità di una parte della politica" del e sul terrorismo internazionale, a cominciare dal caso #Hannoun. x.com
Caso Hannoun, Fratelli d'Italia rilancia la richiesta di chiarezza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.