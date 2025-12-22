Manovra tutte le misure | rottamazione in 9 anni per le cartelle esattoriali Pensioni penalizzati i lavori più usuranti | Oggi in Aula
Pensioni, penalizzati gli impieghi più usuranti. Il taglio dell’Irpef scende dal 35 al 33%. Sulle cartelle esattoriali si va con la rottamazione in nove anni. Tutte le novità previste. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Manovra, dalle nuove pensioni a taglio Irpef, rottamazione delle cartelle e famiglie. Tutte le misure
Leggi anche: Manovra 2026, dalle pensioni al taglio dell’Irpef e alla rottamazione: tutte le misure approvate dal Cdm
Legge di Bilancio 2026: in dirittura d'arrivo; Manovra 2026, tutte le misure: rottamazione in 9 anni per le cartelle esattoriali. Pensioni, penalizzati i lavori più usuranti. Oggi in Aula; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Manovra 2026, rottamazione 5 e svolte: tutte le misure, una a una.
Manovra 2026, tutte le misure: rottamazione in 9 anni per le cartelle esattoriali. Pensioni, penalizzati i lavori più usuranti. Oggi in Aula - Pensioni, penalizzati gli impieghi più usuranti. msn.com
Manovra, tornano i fondi per le imprese e arriva una mini stretta sulle pensioni anticipate. Tutti gli interventi - Il mandato ai quattro relatori a riferire in Aula è arrivato in serata, attorno alle 18:45. ilgazzettino.it
Manovra 2026: dal bonus al 50% sulla prima casa alla rottamazione fino agli incentivi per le mamme, tutte le novità - Dall'oro "agli italiani" ai bonus casa, passando per le misure per la famiglia, le scuole private e quelle sul fisco, a partire dalla rottamazione. ilmessaggero.it
La manovra approda in Aula: tagli al Fondo di Coesione, le prossime tappe della legge di bilancio. Fondi per studi sull'influenza russa. Tutte le misure e le novità #ANSA - facebook.com facebook
Manovra, pensioni e imprese: tutte le ultime modifiche approvate x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.