Cartelle esattoriali Milia chiede la rottamazione comunale

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, invita il Comune a aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, sottolineando che il bilancio comunale è in ordine. La proposta mira a offrire ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in ulteriori sanzioni o interessi di mora, facilitando il pagamento e migliorando il rapporto con la comunità.

Cartelle esattoriali, Milia (FI): "Il Comune aderisca alla rottamazione, il bilancio è in ordine". Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, torna a sollecitare l'Amministrazione affinché aderisca alla rottamazione delle cartelle esattoriali, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza l'aggravio di sanzioni e interessi di mora. Secondo Milia, si tratterebbe di un atto di equità fiscale e di buon senso amministrativo, soprattutto in una fase economica complessa come quella attuale. "Il Comune aderisca immediatamente alle misure di rottamazione delle cartelle esattoriali, consentendo ai cittadini di estinguere i propri debiti con l'ente senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi", afferma il capogruppo azzurro.

