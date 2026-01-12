La Carta Valore Cultura | dal 2027 accesso vincolato al diploma conseguito entro i 19 anni senza requisiti di reddito o merito

A partire dal 2027, la Carta Valore Cultura sarà accessibile esclusivamente ai giovani che abbiano conseguito il diploma entro i 19 anni, senza requisiti di reddito o merito. Questa modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta una significativa novità nel sistema di incentivi pubblici dedicati all’acquisto di prodotti e servizi culturali per i giovani.

Il sistema degli incentivi pubblici destinati ai giovani per l'acquisto di prodotti e servizi culturali subisce una trasformazione radicale con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026.

