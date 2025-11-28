Autodromo di Imola barriera antirumore in via Malsicura

Imola, 28 novembre 2025 – Passo in avanti verso l’annunciata costruzione della nuova barriera anti-rumore di via Malsicura, in Autodromo. Il Con.Ami, concessionario del circuito, ha infatti affidato i servizi di ingegneria per la progettazione e la direzione dei lavori della struttura di mitigazione acustica attesa ormai da quasi dieci anni. Se ne occuperà lo studio di Marcello Casadio, che si è assicurato l’appalto per circa 28mila euro più Iva. Secondo quanto reso noto dai vertici del Consorzio dei 23 Comuni in una recente commissione consiliare, i lavori per la costruzione della nuova barriera anti-rumore saranno realizzati il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autodromo di Imola, barriera antirumore in via Malsicura

Contenuti che potrebbero interessarti

Alla Mostra Scambio di Imola c’è sempre qualcosa che ti porta a casa un pezzo di emozione. Tra i banchi, infatti, potevi trovare anche il merchandising ufficiale dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: felpe, cappellini e accessori che profumano di - facebook.com Vai su Facebook

Un giorno di inclusione e passione ad Imola con ‘Autodromo senza barriere’ - L’Autodromo di Imola ha organizzato ‘Autodromo senza barriere’, un evento che ha permesso a tante persone con disabilità di ... Si legge su motorionline.com

Imola, “Autodromo senza barriere: “arrivano nuove associazioni - Torna anche quest’anno “Autodromo senza barriere”, la manifestazione dedicata alle persone con disabilità promossa dal Comune e dall’Autodromo ... corriereromagna.it scrive

Autodromo senza barriere: a Imola giri in pista e simulazioni di guida per persone con disabilità - Una giornata all'autodromo di Imola dedicata a giri in pista per passeggeri con disabilità e a simulazioni di guida con simulatori inclusivi C’è un appuntamento da segnare in calendario per gli ... Come scrive disabili.com