Monsterland Festival invasione in Autodromo a Imola Un simbolo di energia
Imola, 31 ottobre 2025 –?????? Dai motori alle gare di corsa e in bici, passando per i concerti rock. E ora, anche se solo per una notte, teatro di un festival interamente dedicato ad Halloween. L’Autodromo ha cambiato pelle oggi per l’ennesima volta in questa stagione. Lo ha fatto per trasformarsi in un universo fantastico, dove musica, luci e tanto horror hanno avvolto 30mila visitatori facendo contente le strutture ricettive del territorio in un periodo di bassa stagione. Il Monsterland, alla sua ‘prima’ imolese dopo 14 edizioni tra Milano e Ferrara, ha reso il paddock dell’Enzo e Dino Ferrari una città parallela, popolata da scenografie spettacolari, palchi tematici e installazioni immersive che hanno catturato ogni senso del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
