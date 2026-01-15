Carlos Augusto a Dazn | Vittoria di squadra Il pareggio del Napoli? Se non vinciamo le nostre partite non vale nulla Sulla classifica dico…

Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha commentato l’andamento della partita e la situazione in classifica durante un’intervista a Dazn dopo il match contro il Lecce. Ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e l’obiettivo di ottenere risultati positivi nelle proprie partite. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla sfida e sulla posizione della squadra nel campionato.

Carlos Augusto, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione di Inter-Lecce. Carlos Augusto, al termine di Inter-Lecce, match valevole per il recupero della 16esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sulla vittoria: «Una grande vittoria di squadra, anche chi gioca meno è sempre pronto per aiutare la squadra. Abbiamo dei calciatori che capiscono i momenti, ci sono partite così che sono difficili, ma abbiamo fatto il nostro lavoro e va bene così». Sul giorno di riposo prima del match: «Prima volta che succede, ma il mister ha la nostra fiducia, sa che siamo dei calciatori che fanno di tutto per l'Inter.

Carlos Augusto a InterTV: “Gara dura, non è semplice ogni 3 giorni ma abbiamo un grande gruppo” - Recupero della 16a giornata di campionato rimandata per gli impegni dei nerazzurri in Supercoppa Italiana a Riyad ... fcinter1908.it

Inter, Carlos Augusto: "Lavoro per la squadra, vittoria pesante" - Protagonista della netta vittoria contro il Como, è intervenuto Carlos Augusto ai microfoni di DAZN per commentare il match: "Sono felice per il gol, ma la vittoria è più importante. tuttomercatoweb.com

INTER XI: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram LECCE XI: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. x.com

Secondo la Gazzetta ecco la PROBABILE (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram facebook

