Carlos Augusto a DAZN | In Serie A non ci sono partite facili dobbiamo fare il nostro lavoro

Inter News 24 Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di DAZN dell’imminente sfida di campionato contro l’Hellas Verona! Le ultime. A pochi minuti dal calcio d’inizio di Verona Inter, il difensore brasiliano Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando l’approccio che la squadra di Cristian Chivu dovrà avere al Bentegodi. SULL’APPROCCIO ALLA PARTITA – «Dobbiamo fare il nostro lavoro, sarà un orario diverso ma dobbiamo approcciare comunque bene il match perché in Serie A non ci sono partite facili», ha dichiarato Carlos Augusto, consapevole delle insidie del lunch match e della voglia del Verona di ritrovare punti davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Internews24.com

