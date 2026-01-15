Carlos Alcaraz | Devo rimanere concentrato e migliorare fuori dal campo
Carlos Alcaraz prosegue nella preparazione all’esordio all’Australian Open 2026. Lo spagnolo vuole cominciare al meglio la nuova stagione, conquistando per la prima volta il titolo a Melbourne completando così il Career Grand Slam. Il numero uno ATP sta in questi giorni disputando diverse partite di preparazioneesibizione, l’ultima conclusa con il successo sul padrone di casa Alex De Minaur. Il fuoriclasse iberico ha espresso inoltre le sue considerazioni alla stampa dopo l’eliminazione nel Million Dollar One Point Slam: “Non volevo ritrovarmi con la sensazione di aver sbagliato un drop shot, quindi oggi sono venuto qui con la voglia di vincere ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it
