Leo Messi racconta la sua unica ossessione fuori dal campo | Devo sapere dove si trovano le cose

Leo Messi condivide un aspetto inaspettato della sua vita privata, rivelando come la sua unica vera ossessione fuori dal calcio sia la necessità di sapere sempre dove si trovano le cose. In una lunga intervista, il calciatore parla anche del rapporto con Antonela, descrivendo le sue abitudini quotidiane e il modo in cui gestisce la propria routine. Un approfondimento sulla persona dietro il campione, lontano dai riflettori.

Messi: "Al Psg non ero felice, due anni di difficoltà" - A un anno e mezzo dall'arrivo in MLS Leo Messi si racconta a tutto tondo svelando il motivo che l'ha portato a giocare negli Stati Uniti: "Venire all'Inter Miami è stata un'opportunità - calciomercato.com

Da Messi a Messia: Leo, il messaggero degli dei - Leo Messi è lo sportivo che più di ogni altro, in questo scorcio di terzo Millennio, ha regalato ai calciofili giocate e intuizioni di assoluto pregio artistico. gazzetta.it

Amori a distanza, culture che si scontrano e sentimenti messi alla prova. Il mio ragazzo coreano è il reality-documentario Netflix che racconta l’amore oltre ogni confine – e sono usciti nuovi episodi Leggi di più nei COMMENTI - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.