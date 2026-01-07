Leo Messi racconta la sua unica ossessione fuori dal campo | Devo sapere dove si trovano le cose
Leo Messi condivide un aspetto inaspettato della sua vita privata, rivelando come la sua unica vera ossessione fuori dal calcio sia la necessità di sapere sempre dove si trovano le cose. In una lunga intervista, il calciatore parla anche del rapporto con Antonela, descrivendo le sue abitudini quotidiane e il modo in cui gestisce la propria routine. Un approfondimento sulla persona dietro il campione, lontano dai riflettori.
Messi parla per la prima volta della sua vita privata in una lunghissima intervista: "Antonela mi rimprovera sempre, ma sono il tipo di persona che prepara i vestiti il giorno prima per l'allenamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
