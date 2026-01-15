La Fondazione Milano-Cortina ha suscitato polemiche per aver escluso alcuni campioni dello sci azzurro dalla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, accusando invece un politico di essere stato escluso. La risposta della fondazione ha sollevato dubbi sulla coerenza delle regole applicate, evidenziando come alcune decisioni possano sembrare più dettate da interessi che da criteri oggettivi. La vicenda mette in discussione trasparenza e imparzialità nelle scelte legate alle Olimpi

Una toppa peggiore del buco. È quella che la Fondazione olimpica Milano-Cortina ha tentato di mettere alla pessima figura rimediata “dimenticando” di invitare in qualità di tedofori della fiamma olimpica i campioni dello sci azzurro. Un caso sollevato due giorni fa dal campione olimpico di Lillehammer 1994 nello sci di fondo Silvio Fauner. L’attacco di Fauner alla Fondazione. “Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile, o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna’”, aveva detto l’azzurro, ricordando che tra i 10.001 portatori della fiamma ci sono stati influencer, cantanti, attori ( Jackie Chan ) e personaggi tv (come l’Uomo Gatto ). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Caos tedofori sulle Olimpiadi: per la Fondazione Fauner escluso perché "è un politico". La replica: "La regola vale solo per me?"

Caos tedofori, Silvio Fauner controreplica alla Fondazione Milano-Cortina: "Escluso perché politico? Tutte scuse"

Fiamma Olimpica, la Fondazione Milano-Cortina replica a Fauner: "Escluso perché vicesindaco di Sappada"

