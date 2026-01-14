Caos tedofori Silvio Fauner controreplica alla Fondazione Milano-Cortina | Escluso perché politico? Tutte scuse

Silvio Fauner risponde alle dichiarazioni della Fondazione Milano-Cortina 2026, che aveva giustificato la sua esclusione dai tedofori attribuendola alla sua carica politica di vicesindaco di Sappada. L’atleta e rappresentante locale sottolinea come questa motivazione sia infondata, definendola come una scusa. La vicenda evidenzia le tensioni legate alla selezione dei partecipanti e al ruolo delle figure politiche in eventi di grande rilievo nazionale.

Milano, 14 gennaio 2026 – Silvio Fauner non ci sta. E controreplica alla Fondazione Milano-Cortina 2026, che aveva spiegato la sua esclusione dal gruppo dei tedofori con la “carica politica” da lui ricoperta, ovvero vicesindaco di Sappada, il suo paese sulle Alpi Carniche. Lo fa con un lungo post su Facebook in cui, prima di tutto, specifica di non essere intervenuto per un fatto personale. Le spiegazioni. "A questo punto è doveroso chiarire – annota sui social il campione olimpico di Lillehammer 1994 nella staffetta di sci di fondo – Io non ho parlato solo a nome mio. Mi sono fatto portavoce di almeno 15 atleti che hanno vinto una medaglia olimpica negli sport invernali, campioni che hanno scritto la storia dello sport italiano e che oggi si sentono messi da parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

