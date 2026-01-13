Fiamma Olimpica la Fondazione Milano-Cortina replica a Fauner | Escluso perché vicesindaco di Sappada
La Fondazione Milano-Cortina 2026 ha diffuso un chiarimento in merito alle recenti esclusioni di alcuni ex campioni dalla cerimonia della Fiamma Olimpica, tra cui Fauner. La decisione, secondo la fondazione, si basa sui ruoli ufficiali ricoperti dai coinvolti, come nel caso di Fauner, vicesindaco di Sappada. La comunicazione mira a chiarire le motivazioni ufficiali e a fornire trasparenza sul processo di selezione dei tedofori.
Milano, 13 gennaio 2026 – Ex campioni esclusi come tedofori, arriva il chiarimento della Fondazione Milano-Cortina 2026. "In merito alle osservazioni dell'ex fondista Silvio Fauner sul metodo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore desidera fornire alcuni chiarimenti", la premessa di un’articolata nota diffusa dall’ente che precisa. “È importante ricordare che, pur nel massimo rispetto della sua straordinaria storia sportiva, Fauner non è stato invitato a prendere parte alla staffetta in quanto attualmente ricopre una carica politica (vicesindaco del Comune di Sappada): una condizione che rientra tra i requisiti preliminari di esclusione previsti e perfettamente specificati sul regolamento pubblicato sul sito di Milano Cortina 2026”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Milano Cortina, Fondazione Anna Mattioli protagonista, tra street soccer e Fiamma Olimpica
Leggi anche: L’Uomo Gatto porta la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 e scoppia la polemica tra gli atleti: perché è stato scelto?
Il viaggio della Fiamma Olimpica - Sondrio; Fiamma Olimpica oggi: la tappa del 9 gennaio arriva a Genova | Tedofori, Città di passaggio, programma e orari; Conto alla rovescia per il passaggio della Fiamma Olimpica a Riccione; GOZZANO, VERBANIA, BAVENO, STRESA, ARONA - Il Viaggio della Fiamma Olimpica.
Caso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del comitato organizzatore: "Ecco quali sono stati i criteri di selezione" - Fondazione Milano Cortina 2026 ha risposto con un comunicato alle polemiche delle ultime ore sui tanti tedofori (non appartenenti al mondo dello sport) scelti per il viaggio della fiamma ... adnkronos.com
La Fiamma olimpica fa tappa a Lecco - La fiamma olimpica giungerà dalla Valtellina, dopo aver disceso il lago, con un passaggio dai comuni di Menaggio, Bellagio, Colico, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, concludendo quindi la ... welfarenetwork.it
Milano Cortina, Fondazione Anna Mattioli protagonista, tra street soccer e Fiamma Olimpica - La Fondazione Anna Mattioli ha portato lo “street soccer” a Parma in occasione ... meridiananotizie.it
MILANO CORTINA | La fiamma olimpica portata sul Monte Rosa. Torcia trasportata in alta quota dalle guide alpine. #ANSA x.com
Grazie CUNEO! Camminare per via Roma con la fiamma olimpica circondata da così tanta gente è stato meraviglioso ed emozionante!! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.