Camera | set up al sistema audio dell' aula ' alert' anti sforamento raddoppiano

Dal settembre scorso, il sistema audio dell'aula della Camera è stato avviato e ora viene ulteriormente perfezionato. Tra le migliorie introdotte, si segnala l'implementazione di un sistema di alert anti sforamento raddoppiato, volto a garantire un funzionamento più sicuro ed efficiente. Questa fase di ottimizzazione mira a garantire la qualità e l'affidabilità delle infrastrutture audio utilizzate durante le sedute parlamentari.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - Il nuovo sistema audio dell'aula della Camera, operativo dal settembre scorso, viene messo a punto e affinato. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli, appena prima delle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto a Montecitorio. Dal prossimo lunedì l'oratore di turno avrà a disposizione "alcune funzionalità" nuove per una "migliore contezza dell'approssimarsi della fine del tempo a disposizione per l'intervento", ha spiegato Rampelli. Il restyling del sistema audio aveva, tra le altre cose, introdotto la novità del microfono temporizzato con spegnimento automatico alla fine del tempo concesso.

