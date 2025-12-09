Cinque comuni lanciano il nuovo sistema di allertamento meteo | al via le iscrizioni per l' Alert system

Cinque comuni della Riviera del Conca hanno avviato un nuovo sistema di allertamento meteo e emergenze, rivolto a informare rapidamente i cittadini tramite chiamate vocali e notifiche su app. Le iscrizioni sono aperte, offrendo un metodo efficace e immediato per comunicare situazioni di rischio e garantire la sicurezza della comunità.

Un nuovo sistema di allerta meteo locale e altre emergenze per i Comuni della Riviera del Conca con cui avvisare tempestivamente i cittadini tramite chiamate vocali o notifiche su app. Si chiama Alert System e le amministrazioni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

