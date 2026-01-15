Camera di Commercio presente al taglio del nastro di Vicenzaoro January

In occasione di Vicenzaoro January, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha partecipato con la presenza del presidente Massimo Guasconi e del segretario generale Marco Randellini. L’evento rappresenta un momento di confronto e networking per il settore orafo, a testimonianza dell’impegno istituzionale a sostegno delle imprese locali. La presenza alla cerimonia di apertura sottolinea l’attenzione costante della Camera verso il comparto e le sue dinamiche.

In occasione dell'apertura di Vicenzaoro January (Voj) – The Jewellery Boutique Show, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena riafferma la propria vicinanza al comparto orafo con la partecipazione istituzionale del presidente Massimo Guasconi e del segretario Generale Marco Randellini."Insieme al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

