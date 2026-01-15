Camera di Commercio presente al taglio del nastro di Vicenzaoro January - The Jewellery Boutique Show

La Camera di Commercio è stata presente al taglio del nastro di Vicenzaoro January - The Jewellery Boutique Show, che si è tenuto a Vicenza. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto per il settore della gioielleria, favorendo lo sviluppo e la promozione delle imprese locali e internazionali.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Camera di Commercio presente al taglio del nastro di VOJ ( Vicenzaoro January ) - The Jewellery Boutique Show. In occasione dell'apertura di Vicenzaoro January (VOJ) – The Jewellery Boutique Show, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena riafferma la propria vicinanza al comparto orafo con la partecipazione istituzionale del P residente Massimo Guasconi e del Segretario Generale Marco Randellini. "nsieme al Presidente di Arezzo Fiere e Congressi, nonché membro della Giunta camerale, Ferrer Vannetti, la delegazione dell'Ente sarà presente domani al taglio del nastro della manifestazione, in programma fino al 20 gennaio.

