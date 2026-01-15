Caldara si apre | Il Milan era la soluzione migliore e non essermela giocata è il mio rimpianto più grande

Mattia Caldara, ex difensore di Milan e Atalanta, ha condiviso con Sky Sport il suo più grande rimpianto professionale. Nel corso dell’intervista, Caldara ha spiegato come la decisione di non giocarsi un’opportunità al Milan rappresenti per lui un rimpianto difficile da fronteggiare. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla carriera e sulle scelte che hanno segnato il suo percorso.

Caldara: "Gasperini ti spinge come nessuno. I gol? Sono cose che lui ti mette in testa" - Mattia Caldara, ex difensore di Atalanta e Milan, ha parlato del suo esordio contro il Napoli, in un'Atalanta ricca di giovani che Gasperini ha saputo. tuttomercatoweb.com

Caldara annuncia il ritiro: «Il mio corpo mi ha tradito». Dalla promessa di Bergamo alla caduta di Milano, la storia del difensore - Nella scorsa e ultima stagione della sua giovane carriera ha giocato al Modena in Serie B. ilmessaggero.it

