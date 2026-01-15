Caldara si apre | Il Milan era la soluzione migliore e non essermela giocata è il mio rimpianto più grande
Mattia Caldara, ex difensore di Milan e Atalanta, ha condiviso con Sky Sport il suo più grande rimpianto professionale. Nel corso dell’intervista, Caldara ha spiegato come la decisione di non giocarsi un’opportunità al Milan rappresenti per lui un rimpianto difficile da fronteggiare. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla carriera e sulle scelte che hanno segnato il suo percorso.
