Sono stati tanti i temi che Alessandro Consolati, vice ds canarino e responsabile scouting (in foto), ha toccato ospite lunedì sera di Sport Qui su Tv Qui. "Caso è un giocatore importante – le sue parole – nella parte iniziale ha avuto qualche noia fisica, ora ha recuperato: c’è competizione nel ruolo, il mister sta facendo altre scelte, ma potrà essere una risorsa nel futuro. Per gennaio siamo già vigili, se ci sarà qualche occasione la coglieremo ma al momento siamo contenti della rosa che abbiamo". Poi Consolati ha parlato delle tante scoperte arrivate dallo scouting. "Tonoli lo seguivamo già con Catellani – ha spiegato – quando eravamo al Chievo e lui alla Primavera dell’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

E il grande ex De Biasi: "Nel mio Modena più fantasia». Il responsabile scouting Consolati: "Rimpianto Savona, c'era il suo sì»