Calciomercato Pisa niente Joao Pedro! Il giocatore resta in Messico | Ringrazio il Pisa ma resto qui

Il calciomercato del Pisa registra una battuta d’arresto nella trattativa per Joao Pedro, che preferisce rimanere in Messico. Il giocatore ha comunicato chiaramente di voler continuare la sua esperienza in Nord America, ringraziando comunque il club toscano. La situazione si è evoluta rapidamente, lasciando il futuro di Joao Pedro ancora incerto, mentre il Pisa valuta altre opzioni.

La trattativa tra Joao Pedro e il Pisa ha subito un improvviso rallentamento. Nonostante l’operazione sembrasse vicina alla chiusura, arrivano conferme sull’indiscrezione diffusa dall’account X “CLMerlo”: il giocatore, infatti, sta manifestando la volontà di restare all’Atletico San Luis, ribaltando gli scenari delle ultime ore. Il Pisa continua a spingere per portare a termine l’affare e aveva già predisposto ogni dettaglio per l’arrivo dell’attaccante in Italia. Tuttavia, la posizione di Joao Pedro è cambiata: il brasiliano sta facendo pressione per rimanere in Messico, frenando di fatto l’avanzamento della trattativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

