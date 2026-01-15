Calciomercato | la Juve vuole Senesi la Fiorentina punta Leite

Nel calciomercato di oggi, si segnalano interessamenti tra Juventus e Siena per Senesi, mentre la Fiorentina guarda a Leite. Le trattative sono in fase iniziale, con diverse piste aperte tra Serie A e altri campionati. Il mercato si muove rapidamente, alimentando aspettative e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il mercato entra nel vivo e le prime ore della giornata accendono il flusso live. Colpi, assalti e piste aperte tra Serie A e dintorni. Il Pisa piazza il colpo in attacco con João Pedro, operazione ormai definita. La Juventus continua l' assalto a Marcos Senesi, difensore seguito con decisione. In casa Fiorentina torna d'attualità il nome di Diogo Leite per la difesa, mentre il Bologna stringe per Eivind Helland. Aggiornamenti in tempo reale, trattative in evoluzione e possibili accelerazioni nelle prossime ore. Il LIVE è appena iniziato. 4 minuti fa 15 Gennaio 2026 12:26 12:26 Juventus, Senesi nel mirino: riflessioni aperte sulla difesa.

Moretto: "La Juve vuole anticipare la concorrenza per Senesi, nei prossimi giorni nuovi contatti con il giocatore" - Intervenuto al canale "Youtube" di Fabrizio Romano, Matteo Moretto conferma il forte interesse della Juventus nei confronti di Marcos Senesi, difensore centrale argentino classe 1997 ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, aggiornamenti 6 gennaio: Frattesi, Chiesa, Sorloth e Senesi - Gli aggiornamenti del 6 gennaio per il calciomercato della Juventus, tutto quello che c'è da sapere sul futuro bianconero. juvelive.it

IL MERCATO CHE FAREI DELLA FIORENTINA: GENNAIO 2026!

Calciomercato, la Juve vuole Mateta del Crystal Palace per l'attacco #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Mateta #Juventus x.com

#Calciomercato #Juve #Comolli segue un talento portoghese facebook

