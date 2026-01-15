Buzzi, l'ombra di Mosca dopo il caso Rockwool In un contesto internazionale dominato da tensioni in Iran e Venezuela, la Russia torna a influenzare i mercati europei, con ripercussioni anche su Piazza Affari. La recente vicenda Rockwool ha accentuato l’incertezza nel settore industriale, evidenziando come le dinamiche geopolitiche possano avere effetti significativi sull’economia europea.

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull'Iran e sul Venezuela, l'ombra della Russia torna a pesare sui titoli industriali europei e ha travolto anche Piazza Affari. A innescare le vendite è stato il sequestro delle attività russe di Rockwool, deciso martedì dalle autorità di Mosca, che ha riacceso i timori degli investitori sulle aziende occidentali ancora esposte nel Paese. Tra queste c'è anche Buzzi, che martedì ha chiuso la seduta in forte calo (-7,1%), scontando un rischio geopolitico che il mercato pensava ormai in gran parte neutralizzato. Il gruppo italiano del cemento è finito nel mirino degli operatori per la presenza in Russia attraverso Slk Cement, società che gestisce due impianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Buzzi, l'ombra di Mosca dopo il caso Rockwool

Leggi anche: Le flotte ombra tra Washington, Caracas e Mosca. Il caso Marinera letto da Elisabeth Braw

Leggi anche: Il traghetto, il malware e l’ombra di Mosca: cosa è successo davvero sul “Fantastic”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Buzzi, l'ombra di Mosca dopo il caso Rockwool.

Buzzi rimbalza dallo shock Russia, ma Barclays e Banca Akros restano cauti sull’azione - Ecco quanto vale Mosca sui conti di Buzzi e le previsioni degli analisti per l’esercizio 2025. msn.com