Il traghetto il malware e l’ombra di Mosca | cosa è successo davvero sul Fantastic

Il 12 dicembre, il traghetto italiano “Fantastic” è stato coinvolto in un episodio che ha suscitato grande attenzione. Tra sospetti di malware e l’ombra di Mosca, si sono intrecciate vicende che richiedono chiarezza. Questo articolo analizza i fatti e le implicazioni di quell’evento, offrendo una ricostruzione obiettiva e dettagliata di quanto accaduto e delle sue possibili conseguenze.

Lo scorso 12 dicembre un traghetto italiano, il " Fantastic ", è stato al centro di un intrigo internazionale. La nave, di proprietà della compagnia genovese GNV (Grandi Navi Veloci), stava effettuando il servizio di linea tra la Francia e il Nord Africa in particolare tra Sète e Bejaia, in Algeria, ma i passeggeri hanno dovuto attendere più di 10 ore per imbarcarsi perché era in corso un'operazione dei servizi segreti francesi, in particolare del DGSI ( Direction Générale de la Sécurité Intérieure ) ovvero dell'agenzia di controspionaggio di Parigi. Gli agenti francesi, saliti a bordo, hanno fermato due persone, un cittadino lettone e un bulgaro, sospettati di spionaggio per una potenza straniera.

Ciberattacco al #traghetto Fantastic di Gnv: la Procura di #Genova estende l’inchiesta in #Lettonia con nuovi sequestri. Sotto esame il malware installato sui sistemi di comando della nave #trasporto #merce #mare x.com

Un caso di possibile spionaggio internazionale ha coinvolto il traghetto Fantastic della compagnia italiana GNV mentre era attraccato nel porto francese di Sète. Durante controlli di sicurezza, le autorità francesi hanno scoperto un malware di tipo RAT (Remote - facebook.com facebook

