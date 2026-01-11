Il traghetto il malware e l’ombra di Mosca | cosa è successo davvero sul Fantastic

Il 12 dicembre, il traghetto italiano “Fantastic” è stato coinvolto in un episodio che ha suscitato grande attenzione. Tra sospetti di malware e l’ombra di Mosca, si sono intrecciate vicende che richiedono chiarezza. Questo articolo analizza i fatti e le implicazioni di quell’evento, offrendo una ricostruzione obiettiva e dettagliata di quanto accaduto e delle sue possibili conseguenze.

Lo scorso 12 dicembre un traghetto italiano, il “ Fantastic ”, è stato al centro di un intrigo internazionale. La nave, di proprietà della compagnia genovese GNV (Grandi Navi Veloci), stava effettuando il servizio di linea tra la Francia e il Nord Africa in particolare tra Sète e Bejaia, in Algeria, ma i passeggeri hanno dovuto attendere più di 10 ore per imbarcarsi perché era in corso un'operazione dei servizi segreti francesi, in particolare del DGSI ( Direction Générale de la Sécurité Intérieure ) ovvero dell'agenzia di controspionaggio di Parigi. Gli agenti francesi, saliti a bordo, hanno fermato due persone, un cittadino lettone e un bulgaro, sospettati di spionaggio per una potenza straniera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

