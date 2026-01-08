Le flotte ombra tra Washington Caracas e Mosca Il caso Marinera letto da Elisabeth Braw

Le flotte ombra tra Washington, Caracas e Mosca rappresentano un fenomeno delicato e poco trasparente nel contesto internazionale. L’analisi di Elisabeth Braw sul caso Marinera evidenzia come operazioni di questo tipo, solitamente evitate, possano modificare gli equilibri di potere e sfidare le norme della prassi marittima. Un esempio che sottolinea la crescente complessità delle dinamiche geopolitiche e il rischio di escalation nelle aree di conflitto.

Un'operazione che, di norma, non si fa. E proprio per questo capace di cambiare le regole del gioco. L'abbordaggio della Marinera in alto mare ha rotto un tabù della prassi marittima internazionale, spingendosi in quella zona grigia in cui il diritto si assottiglia e il rischio di escalation aumenta. Un gesto che va oltre la singola nave e parla di deterrenza, segnali politici e rapporti di forza tra grandi potenze. Formiche.net ne ha parlato con Elisabeth Braw, senior fellow dell'Atlantic Council, per capire perché questo episodio segni un punto di svolta nella sicurezza in mare. Perché il caso della Marinera è così insolito dal punto di vista del diritto e della prassi marittima? Si tratta di un caso estremamente insolito.

Venezuela, il piano Usa per il dopo Maduro. Sequestrate due petroliere della flotta ombra - Marco Rubio ha rivendicato che gli Stati Uniti hanno un piano preciso per il dopo Maduro in Venezuela. adnkronos.com

La flotta che cambia bandiera amplia lo scontro sul Venezuela - Gli Usa hanno intercettato nell’Atlantico una delle petroliere “ombra” che il Cremlino ha iniziato a ribattezzare per aggirare sanzioni e blocco navale e per ... repubblica.it

Gli Stati Uniti a caccia del contrabbando di petrolio delle flotte ombra russe, fermate due petroliere di Gabriele Manzo x.com

Tg2. . Gli #StatiUniti colpiscono la rotta del petrolio tra #Venezuela e #Russia. Sequestrate 2 navi ombra della flotta di #Mosca, che denuncia: "Azione illegale" - facebook.com facebook

