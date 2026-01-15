Brescia | terapia al contrario di Luca Mazzucchelli

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, arriverà giovedì 15 gennaio al Teatro Santa Giulia di Brescia. Come funziona una seduta di psicoterapia? Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Ma se per una volta fosse il contrario? In Terapia al contrario, Luca Mazzucchelli ribalta le regole del gioco e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore e il pubblico il suo ascoltatore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

