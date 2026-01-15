Brescia | terapia al contrario di Luca Mazzucchelli
Luca Mazzucchelli, psicologo e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, presenta a Brescia
Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Luca Mazzucchelli al Dehon con lo spettacolo "Terapia al contrario"
Leggi anche: Luca Mazzucchelli al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova con lo spettacolo "Terapia al contrario"
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.