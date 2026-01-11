Luca Mazzucchelli al Dehon con lo spettacolo Terapia al contrario
Luca Mazzucchelli, psicologo e vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, presenta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”. Uno spettacolo inedito che invita il pubblico a riflettere sui ruoli tradizionali della psicoterapia, offrendo un’interpretazione originale e rispettosa della professione. L’evento si terrà al Dehon, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto su tematiche psicologiche in modo accessibile e coinvolgente.
Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro "Terapia al contrario", uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione.
Come funziona una seduta di psicoterapia Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Ma se per una volta fosse il contrario - 22 Gennaio giovedì ore 21 LUCA MAZZUCCHELLI in TERAPIA AL CONTRARIO Quando il paziente è lo psicologo - In Terapia - facebook.com facebook
