Luca Mazzucchelli al Dehon con lo spettacolo Terapia al contrario

Da bolognatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Mazzucchelli, psicologo e vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, presenta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”. Uno spettacolo inedito che invita il pubblico a riflettere sui ruoli tradizionali della psicoterapia, offrendo un’interpretazione originale e rispettosa della professione. L’evento si terrà al Dehon, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto su tematiche psicologiche in modo accessibile e coinvolgente.

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

