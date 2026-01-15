Brescia | oroscopo a teatro

Il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà venerdì 16 gennaio l’evento “Oroscopo a Teatro”, dalle 18.30 a mezzanotte. La serata offre un approfondimento su astrologia, tarocchi e pratiche simboliche, proponendo un’occasione di riflessione e scoperta per avvicinarsi alle tematiche dell’universo zodiacale in un contesto culturale e intimo. Un appuntamento dedicato a chi desidera iniziare il nuovo anno con un’interpretazione consapevole dei segni e delle energie

Venerdì 16 gennaio, dalle 18.30 a mezzanotte, il Teatro Der Mast ospiterà "Oroscopo a Teatro", una serata speciale pensata per celebrare l'inizio del nuovo anno attraverso astrologia, tarocchi e pratiche simboliche.L'evento offrirà al pubblico la possibilità di immergersi in un percorso tra.

Bilancia: Oroscopo 2026 di Giuseppe Sorgi

L’oroscopo bresciano di martedì 13 gennaio 2026 facebook

