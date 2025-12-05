Brescia | Natale a Teatro mercatino natalizio tra creatività gusto e solidarietà
Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 20, il Teatro Der Mast di Brescia (via Carducci 17E) si trasformerà in un piccolo mondo incantato per “Natale a Teatro”, il mercatino natalizio organizzato da Alchimia APS. Un’intera giornata tra luci, creatività e atmosfera di festa. L’ingresso è gratuito.Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Natale in casa Tosio" sarà l'evento clou per vivere una notte magica all'interno della Pinacoteca Tosio Martinengo a pochi giorni dal Natale. #Brescia #FondazioneBresciaMusei #museo #nottealmuseo #PinacotecaTosioMartinengo - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare a Natale a Brescia e provincia: la guida a mercatini e eventi - Un calendario ricco tra concerti, presepi, iniziative solidali, piste di pattinaggio sul ghiaccio. Lo riporta giornaledibrescia.it
Brescia accende il Natale: 150 eventi e village in piazza Vittoria - In centro storico un mese di spettacoli, musei gratis e trasporti agevolati. Scrive giornaledibrescia.it
Buon Natale Brescia: il programma delle festività in città - " propone centinaia di iniziative per festeggiare il periodo di feste. Secondo quibrescia.it
“Buon Natale Brescia”: sabato il via ufficiale agli eventi in città - 30 in Piazza Loggia, con la cerimonia di accensione delle luminarie cittadine. Secondo quibrescia.it
Mercatini di Natale 2024 in Lombardia: dal lago di Garda a Como, fino a Bergamo e Brescia, il calendario degli eventi - A Como torna il Mercatino di Natale di Consorzio Como Turistica in piazza ... Riporta milano.corriere.it
Mercatini, musica e laboratori. Si accende l’atmosfera del Natale - A Montecassiano si comincia domani per "Accendiamo il Natale 2025": ... Scrive msn.com